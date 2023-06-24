بيلاروسيا: انتهاء تمرد فاجنر ضد موسكو بعد تدخل لوكاشينكو

أعلنت وزارة الخارجية في دولة بيلاروسيا عن أن الرئيس الكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات أجراها مع رئيس مجموعة فاجنر يفيغيني بريغوجين.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".

وعقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس البلاد ناتاليا إيسمونت - لوكالة بيلتا البلادروسية - إن "اللقاءين جريا فى الصباح وبعد الظهر. تمت دعوة كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون إليهم".



وذكرت بيلتا - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف فى صباح اليوم ؛ حيث أبلغه عبر الهاتف بالوضع فى روسيا.