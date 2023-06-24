عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا: انتهاء تمرد فاجنر ضد موسكو بعد تدخل لوكاشينكو

لوكاشينكو
لوكاشينكو

أعلنت وزارة الخارجية  في دولة بيلاروسيا عن أن الرئيس الكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات أجراها مع رئيس مجموعة فاجنر يفيغيني بريغوجين.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".

وعقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس البلاد ناتاليا إيسمونت - لوكالة بيلتا البلادروسية - إن "اللقاءين جريا فى الصباح وبعد الظهر. تمت دعوة كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون إليهم".


وذكرت بيلتا - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف فى صباح اليوم ؛ حيث أبلغه عبر الهاتف بالوضع فى روسيا.

 

البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الوضع في روسيا رئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

موضوعات متعلقة

سفير ألمانيا في تل أبيب: مصدوم من الهجمات المسلحة على القرى الفلسطينية

قائد فاجنر ينفذ تهديده .. قوات المرتزقة المتمردين يزحفون نحو موسكو

سفير مصر بالهند: المصريون يحبون شاروخان وأميتاب باتشان أكثر من روبرت دي نيرو

أردوغان يعرب عن دعمه الكامل للقيادة الروسية على خلفية العصيان المسلح

إيران ترد على مزاعم السفير الأمريكي بالأمم المتحدة حول دورها في أوكرانيا

مصلحة السجون الروسية تنفي وقوع أعمال شغب في مركزي احتجاز بموسكو

بيان عاجل من الكرملين ينفي سفر الرئيس الروسي إلى سان بطرسبرج

إيران والهند تجريان جولة جديدة من المباحثات

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

بموافقة واتفاق مع بوتين.. تفاصيل قبول قائد فاجنر وقف تحرك مقاتليه في روسيا

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

سليمان عيد يكشف سر خلافه مع أحمد السقا

أدعية وقفة عرفة.. ولماذا سمي بهذا الأسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

بعد شائعة طلاقها .. جوري بكر تثير الجدل من جديد

بعد ظهورها في حمام السباحة .. صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ