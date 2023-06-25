بالخطف.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة المنيا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بإستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهما عدد 3 هواتف محمولة - مركبة "توك توك" .

وأقرا بتصرفهما فى فك شفرات الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج.. أمكن ضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" المستخدم فى فك شفرات الهواتف المحمولة .

وبمواجهته اعترف بعلمه بكون الهواتف من متحصلات وقائع سرقة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.