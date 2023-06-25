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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما كيلو حشيش قبل ترويجها بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما  بحيازة كيلو حشيش ومبلغ مالى بقصد ترويجها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة بدر، وبحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالى، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

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