ماشين صح.. رئيس تنشيط السياحة: حققنا 40% زيادة في أعداد السائحين

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الحركة السياحية في مصر حاليا جيدة جدا، وهناك طموح لتنميتها بنسبة 30% سنويا، وهي نسبة ليست سهلة لكنها قابلة للتحقق.

وأضاف القاضي، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم السبت، أن النصف الأول من العام مصر حققت 40% زيادة في أعداد السائحين مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا: "ماشين صح".

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن وزارة السياحة والآثار لديها خطة استراتيجية للترويج للمقاصد السياحية، لافتا إلى أن من مميزات السياحة في مصر أنها تناسب كل مستويات السائحين، قائلا: "عام مميز جدا".

زيارة جوارديولا

وفي تعليق لعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، على زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قال إن زيارات المشاهير العالميين قد تكون بدعوة من مصر، أو رغبة من المشاهير أنفسهم، ويتم التواصل مع الشركة السياحية المنظمة للرحلة، لمعرفة رغباتهم، هل يودون أن تكون الزيارة في سرية تامة، أما يقبلون بالترويج الدولي.

وأضاف القاضي أنه في جميع الأحوال، يتم التنسيق لاستقبال المشاهير في المطارات، وتيسير إجراءات الدخول والخروج، وتنظيم برامج سياحية للمناطق الأثرية المهمة بشرح من كبار الأثريين في مصر، إضافة لاستضافتهم في مأدوبات عشاء أو غذاء، ومنحهم هدايا ومنشورات عن السياحة والحضارة المصرية.