لاعب النجوم: كنا نستهدف الفوز على سموحة في كأس مصر

أعرب نور علاء، لاعب نادي النجوم، عن سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب سموحة السكندري بالمباراة التي جرت مساء امس في ثمن نهائي كأس مصر.



وقال نور علاء، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بما حققناه، كنا نستهدف الفوز على سموحة في المباراة منذ الدقيقة الأولى ".



وتابع :" لاعبو النجوم كانوا في قمة تركيزهم أمام نادي سموحة من أجل الصعود لدور الـ 8 بكأس مصر، وتحقق لنا ما أردنا".

وأردف:" لاعبو النجوم كانوا على قدر المسؤولية في مباراة سموحة من أجل مواصلة المسيرة الجيدة في الكأس".

وواصل :" مثلي الأعلي محمد صلاح واتمنى ان أسير على نفس مشواره مؤكدا على أن فريق النجوم كبير ويستحق التواجد في مكانة كبيرة وسط الكبار وتحقيق الفوز على الإسماعيلي ثم سموحه والتواجد في الدور ربع النهائي لم يأتي من فراغ بل كان هناك تركيز شديد قبل المباراة على ضرورة تحقيق الفوز والتأهل في بطولة كأس مصر ".

وزاد : "اتواجد في نادي النجوم منذ ٤ سنوات وتركيزنا الفترة القادمة التحضير لمباراة إنبي وضروري تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في هذه البطولة "