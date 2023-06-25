الليلة.. مصر تواجه صربيا في مونديال شباب اليد

يواجه المنتخب الوطني لشباب كرة اليد تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني صابر حسين، نظيره الصربي في أولى لقاءات المنتخبين بالدور الرئيسي "دور الـ16"، من بطولة العالم رقم 24 المقامة بتنظيم مشترك بين اليونان وألمانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء الأحد بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتصدر الفراعنة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط جراء الفوز على كوبا والسعودية واليونان.

ليصعد أبناء النيل لهذا الدور بنقاط الفوز أمام اليونان، وهو نفس رصيد المنتخب الأيسلندي والذي حقق الفوز على نظيره الصربي.

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة كلًا من: "مهاب سعيد - يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - إسلام راضي - آدم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح - أحمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز "جدو" - عمر الشريف.

ويضم الجهاز الفني ليد الفراعنة كلًا من: "صابر حسين "مدير الفني" - عمرو خليفة "مدرب عام" - وليد عبد المقصود "مدرب حراس المرمى" - المهندس محمد إمام محلل أداء فني - الدكتور ماجد مدحت "أخصائي العلاج الطبيعي - الحفني عبد المقصود "مخطط أحمال" - أحمد محمود الداعور "معد بدني"، فيما يترأس البعثة ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

جدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت صيف العام الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي بعد فوزه على نظيره الجزائري.