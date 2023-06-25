بعد أزمة فاجنر .. أمريكا تتخذ قرارا بشأن وضع الاستعداد النووي

كشف مسؤولان أمريكيان أن واشنطن لم تلاحظ أي تغيير بالحالة النووية الروسية، بعد تمرد قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليس لديها سبب لتعديل وضع قوتها التقليدية أو النووية، وأن لديها "قنوات اتصال طويلة الأمد مع روسيا بشأن القضايا النووية".

وأثيرت مخاوف بشأن الترسانة النووية الروسية مع زحف مجموعة فاجنر نحو روسيا أمس السبت، حيث حذر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من سقوط الأسلحة النووية الروسية في أيدي فاجنر.

وقال ميدفيديف، أمس السبت تعليقًا على تمرد فاجنر، إن "موسكو لن تسمح لتمرد فاجنر بالتحول إلى انقلاب أو أزمة عالمية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "تمرد فاجنر العسكري ينسجم تمامًا مع مخطط انقلاب مدروس جيدًا"، لافتًا إلى أن لعالم بأسره سيكون على شفا كارثة إذا سقطت الأسلحة النووية الروسية في أيدي قطاع الطرق.