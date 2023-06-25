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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم المصري هشام عمران بعد فوزه بجائزة اليونسكو: شيء يدعو للفخر| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور هشام عمران، العالم المصري، إن فوزه بجائزة اليونسكو الدولية لتشجيع العلماء الشباب، شيء يدعو للفخر، مؤكدًا أنه تلقى دعما كبيرا من قبل جامعة عين شمس وفريق البحث الخاص به.

وأضاف “عمران”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن البحث العلمي يجب أن لا يكون مجرد أبحاث على ورق ويجب أن يكون له دور فاعل في التعاون مع الصناعة حتى تكون البلاد قادرة على تنمية الصناعة.

وأوضح أن مجال التصميم والأتمتة لا يحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات، وإنما يحتاج عقولا متعلمة ومبتكرة تكون قادرة على منافسة الدول المتقدمة في المجال، لافتًا إلى أن مصر لديها كوادر مميزة في هذا المجال.

هشام عمران جائزة اليونسكو جائزة اليونسكو الدولية لتشجيع العلماء توك شو صدى البلد

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