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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق العدد الثالث من مجلة هيئة الرقابة النووية حول التنمية المستدامة

صدى البلد

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الثالث من مجلتها حول " التنمية المستدامة "، لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك بأقلام نخبة من المتخصصين التنفيذين والمشاركة المتميزة ، وهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، و الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ' الذراع التدريبية  لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ' ، بالإضافة إلى الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .

و تضمن العدد جانبًا حواريًا داخل شركة بترول بلاعيم والحوار مع المهندس خالد موافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حول إستخدام المصادر المشعة داخل عمليات الشركة وذلك حرصًا من الهيئة على قياس رضا أصحاب المصلحة.

وقد شمل العدد أيضًا مقالًا فريدًا حول ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية و الإشعاعية وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهميتها وكذلك تقييمها .

هذا ويمكن  قراءة العدد الثالث من المجلة كاملًا عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.enrra.org، كما تستقبل الهيئة  تعليقات ومقترحات  القراء على العدد الثالث من المجلة  وما قد سبقه من أعداد عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

جدير بالذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية  كإحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة  ٢٠١٠.

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