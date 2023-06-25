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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تشكيل لجنة لمعاينة انسداد غرف الري بمدخل قرية شرويدة بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من مديرية الطرق والإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز الزقازيق وقطاع الغاز لوضع الحلول العاجلة لتضرر الأهالي من إنسداد غرف الري المسؤولة عن توصيل مياه الري للأراضي الزراعية بقرية الزنكلون.

 

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التغطية الجارية بمدخل قرية شرويده طريق الزنكلون ، في حضور المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والنائبة مروه هاشم عضو مجلس النواب وعدد من أهالي القرية.

 

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه ما تسفر عنه نتائج اللجنة المٌشكلة لحل المشكلة والتأكد من وصول المياه لري الأراضي الزراعية بالقرية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بحل مشاكل المواطنين وتسعي جاهده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم وتوجيه الجهات المعنية بحلها فوراً، مقدمين له الشكر لحرصه على زيارته لهم وقراره بتشكيل لجنه لحل مشكلة انسداد غرف الري ووصول المياه لري الأراضي الزراعية.

 

توجه محافظ الشرقية لقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتفقد عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

 

أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية ، وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

 

كما حرص المحافظ على الاستماع لأهالي القرية والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ، موجهاً رئيس المركز بتلبيتها فوراً والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها.

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اختتم محافظ الشرقية جولته يرافقه رضا بكري رئيس حي أول و شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان بتفقد اعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من الشوارع بنطاق حي ثان بمدينه الزقازيق، مشدداً على رئيس الحي بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزمها بالجدول الزمني المحدد وتهيئة الشوارع امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

 كما كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وبمحيط الحدائق العامة والمتنزهات استعداداً لإستقبال المواطنين لقضاء اجازه عيد الأضحى المبارك.

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