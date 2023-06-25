عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

وزير الرياضة يشيد بأداء شباب اليد ويحفز اللاعبين لتحقيق الإنجاز العالمي

وزير الرياضة
وزير الرياضة

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على التواصل مع بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لحثهم على مواصلة التفوق والأداء المميز والفوز فى المباريات المقبلة، والتأهل إلى الأدوار التالية، والمنافسة على لقب  البطولة.

جاء ذلك خلال تواصله محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعمر صلاح أمين صندوق الاتحاد؛ لتحفيز لاعبي منتخب شباب اليد، واستكمال الانتصارات، ببطولة العالم بتنظيم مشترك بين المانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالأداء القوى الذى يقدمه منتخب مصر لشباب اليد في بطولة العالم، محفزًا اللاعبين في مباراتهم اليوم مع منتخب صربيا، على أن يلتقي من نظيره منتخب ايسلندا غدًا الإثنين، معربًا عن ثقته في إمكانيات لاعبى المنتخب الوطني لكرة اليد، وقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية في بطولة العالم.

وأكد الوزير أن مصر لديها جيل واعد في كرة اليد يكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية فى كرة اليد، مؤكدًا دعمه الدائم للاتحاد وللاعبي المنتخبات في المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن وزارة الشباب والرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،تقف خلف كل الاتحادات الرياضة من أجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضة، لافتًا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيًا وإفريقيا ودوليًا على المستوى الرياضي.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما تتصدر منتخبات المجموعة الثامنة بالفوز فى جميع مبارياته بعد تحقيق الفوز على منتخب اليونان بنتيجة 36 - 30 وذلك فى الجولة الثالثة والختامية بالمجموعة الثامنة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي منتخب مصر للشباب لكرة اليد الفيديو كونفرانس محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

ترشيحاتنا

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

هل تنهار سلطة بوتين وتسقط مخابراته؟ هذا ما كشف عنه محللون

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ