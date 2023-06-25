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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يفتتح معرضا دائما للأدوات المنزلية بأسعار مخفضة في أوسيم بالجيزة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

افتتح قيادات حزب الشعب الجمهوري معرضا متكاملا للأدوات المنزلية بأسعار مخفضة في مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، تنفيذا لمبادرة الحزب " مع الناس" وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية .

وقد قام بافتتاح المعرض المستشار أحمد حبيب أمين محافظة الجيزة، جمال الشريف، أمين التنظيم بالمحافظة، برعاية النائب طارق الطويل، الأمين المساعد لقطاع شمال الجيزة، ووائل حلاوة، أمين الحزب بمركز أوسيم، مؤكدين أن المعرض سيستمر إلى ما بعد عيد الأضحى، وأنه يعد ضمن مجموعة معارض يقيمها الحزب لرفع العبء عن كاهل المواطن .

وقال وائل حلاوة أمين الحزب بأوسيم، أن المعرض قد لاقى اقبالا كبيرا وفرحة من الأهالي، لأنه يقدم الأدوات المنزلية بكامل مشتملاتها وبأسعار مخفضة جدا عن مثيلاتها في المحلات والمتاجر، مشيرا إلى أن المعرض يشتمل على كل ما يلزم الأسرة من ملابس ومستلزمات تجهيز العرائس والمفارش والستائر والسجاد وغيرها من المستلزمات .

افتتاح المعرض أسعار مخفضة الأمين العام المساعد الهيئة البرلمانية اللواء محمد صلاح أبو هميلة

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