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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

49 ميدالية حصيلة البعثة المصرية في الأوليمبياد الخاص ببرلين 2023

صدى البلد

حقق أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري، ٤٩ ميدالية متنوعة بإجمالي ١٧ ميدالية ذهبية و١٣ ميدالية فضية و١٩ ميدالية برونزية بدورة الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقامة بمدينة برلين الالمانية خلال الفترة من ١٧ حتي ٢٥ يونيو الجاري  .

فقد حقق منتخب البولينج ٣ ميداليات ذهبية وشارة مركز خامس ، وبالنسبة لمنتخب للجمباز فقد حقق ٣ ميداليات ذهبية وفضيتين وثماني ميداليات برونزية وشارتين مركز خامس ، كما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية وشارة مركز رابع و٤ شارة مركز سادس وشارة مركز سابع وحيدة.

أما عن منتخب الفروسية فقد حقق ميدالية فضية وثلاث شارات مركز سادس وشارتين مركز سابع ، وبالنسبة لمنتخب الدراجات فقد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية وحيدة وشارة مركز رابع واربع شارات مركز خامس وشارة مركز سادس وشارتين مركز سابع .

أما عن فريق رفع الاثقال فقط حقق ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية ، بالنسبة لالعاب القوي فقد حقق ذهبتين وبرونزيتان وشارتين مركز رابع وشارة مركز ثامن وشارة مشاركة ، أما عن فريق البوتشي فقد حقق ٤ شارة مركز سادس ، كما حقق منتخب الجودو برونزيتان ، وعن تنس الطاولة فضية وحيدة ووشارتين مركز رابع وخامس .

اما عن منتخب التنس فقد حقق ذهبيتين وفضية وبرونزيتين ، ومنتخب الريشة الطائرة فقد حقق ذهبيتين وبرونزية وحيدة.

وتعود البعثة علي فوجين قادمة من برلين ، الفوج الاول يعود اليوم علي مطار القاهرة الجوي صالة رقم ٣ علي خطوط مصر للطيران في تمام الساعه ٨.٥٠ م ويشمل كل المنتخبات ماعدا الهوكي وعددهم ١٤ منتخب ويعود الفوج الثاني والذي يشمل منتخب الهوكي الارضي غدا الاثنين الساعه ٢.٥٠ صباحا علي الخطوط التركية بصالة وصول رقم ٣ بمطار القاهرة الجوي .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد ثمنت جهود البعثة المصرية ببرلين معبرة عن سعادتها بالنتائج التي تحققت بفضل ارادة اللاعبين واللاعبات والاجهزة الفنية والادارية بالبعثة ، وتحرص دائما علي التواجد في استقبال البعثات المصرية للاولمبياد الخاص والتي تضم من لاعبيها ولاعباتها ابطال من مؤسسات والدور والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد وعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبين البعثة المصرية خلال زيارته وتفقده للمسابقات ببرلين باستقبال البعثة المصرية عقب عودتهم بمطار القاهرة الدولي ، تشجيعا منه ودعما وحافزا لهم في المسابقات .

واطمئن المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة علي انهاء كافة اجراءات المغادرة والاستعدادات الخاصة بعودة البعثة المصرية الي ارض الوطن قادمين من برلين مساء اليوم .

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