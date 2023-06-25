السفير وائل حامد: اتخاذ الهند مصر شريكا استراتيجيا مدعاة للفخر ببلدنا.. فيديو

كشف السفير وائل حامد، سفير مصر بالهند كواليس زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر والنتائج المترتبة عليها.

وقال السفير وائل حامد، سفير مصر بالهند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن فخورين ببلدنا مصر، لأن الجانب الهندي عندما يبدئ هذا الاهتمام بدولة مثل مصر فهذا يعني أنه يرى أن في مصر امكانيات وطاقات كبيرة جدا يستطيع أن يتخذ منها جسرا".

وأضاف: "الرئيس السيسي قام بزيارة للهند عام 2015، وتلاها بعد ذلك العديد من الزيارات"، لافتا: "رئيس وزراء الهند يحل ضيفا على مصر بدعوة من الرئيس السيسي وهذا الاهتمام المتبادل من دولة كبيرة مثل الهند لا يعطى إلا لدولة كبيرة أخرى مثل مصر".

وأشار السفير وائل حامد، سفير مصر بالهند، : "الهند دولة عظيمة وهذه الدولة عندما تتخذ من مصر شريكا استراتيجيا فهذا مدعاة للفخر ببلدنا".

