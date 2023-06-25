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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير شؤون دولية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعكس شراكة متكاملة

صدى البلد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشئون الدولية، إن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لمصر هي الأولى للقاهرة وتعكس خصوصيات العلاقات المصرية الهندية، وهي علاقة شراكة استراتيجية متكاملة على كافة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية فى إطار الروابط الكبيرة التى تربط البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك قاعدة تاريخية صلبة تجمع البلدين منذ حركة عدم الإنحياز و مؤتمر باندونج، وهناك قرابة بين الحضارتين المصرية والهندية، وبالتالى هذه الأسس جعلت قوة فى العلاقات التى شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى.
 

خامس اقتصاد


وأوضح أن الهند هي خامس اقتصاد عالمي وأكبر عدد سكان في العالم، ولديها الكثير من الموارد الطبيعية، وبالتالى الزيارة تأتي فى سياق دافع وتطوير العلاقات المصرية الهندية التي جاءت بعد زيارة الرئيس السيسي في أقل من 5 أشهر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى يتجاوز 7.5 مليار دولار.

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