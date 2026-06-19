قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام
400 جنيه دافعة واحدة.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي وتعديلات منظومة الخبز
راكب موتوسيكل.. القبض على شخص تحرش بطالبة في سوهاج
إيران تربط تفتيش منشآتها النووية بمسار المفاوضات.. وتؤكد: بوشهر ليست خارج المعادلة
من الدعم العيني إلى النقدي.. هل يمنح النظام الجديد المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته؟
المستشار الألماني يعارض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل
الخارجية الإيرانية: اجتماع جنيف ليس أولوية ملحة في المرحلة الراهنة
بعد مصرع سيدة حدائق الأهرام.. ما عقوبة الدهس الخطأ؟
وثائق قضائية تكشف استخدام البنتاجون نظام غروك التابع لإيلون ماسك في ضربات ضد إيران
تحذير عاجل للمواطنين.. طريقة سريعة لكشف أرقام الهاتف المسجلة بالرقم القومي
47 شهيدا و100 جريح في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع
كارت الفلاح والمزادات.. خطة الزراعة الجديدة للقضاء على السوق السوداء وضبط تداول الأسمدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الدعم العيني إلى النقدي.. هل يمنح النظام الجديد المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته؟

الدعم
الدعم
محمد البدوي

تتصدر قضية تطوير منظومة الدعم في مصر قائمة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة خلال الفترة الحالية، في ظل توجه نحو إعادة هيكلة آليات تقديم الدعم بما يحقق كفاءة أكبر في الإنفاق وضمان وصوله إلى مستحقيه.

 آليات التطبيق وتأثيره على المواطنين

ويأتي التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كأحد أبرز المقترحات المطروحة، وسط نقاشات واسعة حول آليات التطبيق وتأثيره على المواطنين.

منظومة الدعم العيني

وأكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل أحد الملفات الرئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بشكل أساسي ببناء الثقة مع المواطنين ووضع قواعد واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

هل تجبرك الدولة على شراء سلع محددة؟.. التموين تكشف حقيقة الدعم الجديدة

منظومة الدعم الحالية

وأوضح فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "الصنايعية" الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد على قناة المحور، أن منظومة الدعم الحالية تعد من أكبر منظومات الدعم عالميًا، حيث يستفيد منها نحو 68 مليون مواطن عبر بطاقات التموين، وهو ما يعكس حجم التحدي أمام الدولة في تطوير النظام بما يحقق العدالة والكفاءة.

الانتقال إلى الدعم النقدي

وأشار إلى أن الانتقال إلى الدعم النقدي يواجه بعض المخاوف لدى المواطنين بسبب ارتباط الدعم بالاحتياجات اليومية لملايين الأسر، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخاوف يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا وشرحًا واضحًا لطبيعة النظام الجديد، إلى جانب تقديم ضمانات حقيقية للحفاظ على حقوق المستفيدين.

الدعم العيني أم النقدي.. من المستفيد ومن المتضرر؟ قراءة مع خبير اقتصادي

تطوير منظومة الدعم

وأضاف أن مجلس النواب يستعد لمناقشة ملف الدعم النقدي خلال جلسة مقبلة، ضمن إطار الحوار المؤسسي حول أفضل السبل لتطوير منظومة الدعم وتحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية.

الدعم العيني والدعم النقدي

وأوضح فؤاد أن الاختلاف الأساسي بين الدعم العيني والدعم النقدي يتمثل في مساحة الاختيار التي يمنحها النظام النقدي للمواطن، حيث يستطيع الفرد توجيه قيمة الدعم وفق احتياجات أسرته الفعلية بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع.

حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات

 تطبيق المنظومة الجديدة

وأكد أن المواطن سيكون المستفيد الأول من تطبيق المنظومة الجديدة حال تنفيذها بالشكل الصحيح، موضحًا أن الدعم النقدي يمكن أن يوفر مرونة أكبر للأسر ويساعدها على اختيار المنتجات التي تتناسب مع ظروفها ومتطلباتها اليومية.

عبء إضافي على المواطنين

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السوق المصري يمتلك المقومات اللازمة لاستيعاب تطبيق الدعم النقدي، سواء من حيث توافر السلع أو انتشار المنافذ التجارية، لكنه شدد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حتى لا يتحول النظام الجديد إلى عبء إضافي على المواطنين.

هل تجبرك الدولة على شراء سلع محددة؟.. التموين تكشف حقيقة الدعم الجديدة

قواعد بيانات دقيقة

ولفت إلى أن الأسر الأكبر عددًا قد تكون من أكثر الفئات استفادة من الدعم النقدي، باعتبارها الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يعتمد على وجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.

مواعيد عمل المخابز والتموين في عيد الاضحي

تغيير طريقة الصرف

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم لا يقتصر على تغيير طريقة الصرف فقط، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة الدولة على توفير حماية اجتماعية أكثر فاعلية، مشددًا على أن الحوار المستمر بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمواطنين سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح التجربة.

الدعم منظومة الدعم العيني الدعم العيني الإصلاح الاقتصادي منظومات الدعم تطوير منظومة الدعم الدعم النقدي منظومة الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حكم صلاة من تعاطى الحشيش.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي على طريق الهجرة

الدكتور هاني عودة

خطيب الرواق الأزهري بالمظلات: سيدنا أبو بكر الصديق ضرب المثل الأعلى في الحب والفداء

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد