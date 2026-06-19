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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا النقل والكهرباء فى زيارة ميدانية إلى مناطق جبل سحابة بسيناء وعتاقة بالسويس

جانب من الجولة
جانب من الجولة
حسام الفقي

فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واستطلاع ودراسة إمكانية استغلال مناطق جبل سحابة الممتد بوسط سيناء وجبل عتاقة فى نطاق محافظة السويس فى اقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وفى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

 قام الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بزيارة ميدانية إلى جبل سحابة بشبه جزيرة سيناء ومنطقة جبل عتاقة بالسويس ، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس سامى ابوردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتفقد واستطلاع بعض الأماكن وبدء الاجراءات اللازمة لاقامة عدد من المشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية للطاقات المتجددة

شملت الزيارة الميدانية ، تفقد عدد من المواقع  على ارتفاعات مختلفة وكذلك المواقع ذات الارتفاعات العاليه والتى تصل فى منطقة جبل سحابة إلى 640 متراً ، وفى مناطق جبل عتاقة إلى 870 متراً  ، وتم مراجعة سرعات الرياح اللحظية ميدانيا، والوقوف على واقع الملائمة الجغرافية لكل موقع ، وامتدت الزيارة لتشمل مناطق متنوعة ومختلفة من حيث المساحة والارتفاع ونسبة الميل والانحراف فى نطاق الجبلين ، وتم مراجعة المسارات الخاصة بشبكة نقل الكهرباء ، واختيار بعض الأماكن فى اطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028 , تنفيذ لاستراتيجية العمل واضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

تأتى الزيارة استمرارا للمساعي الحثيثة والجولات الميدانية لاستطلاع واختبار الأماكن الأكثر ملاءمة انطلاقا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وبما يحقق اهداف التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وحسن ادارة واستغلال ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيناء وزير النقل

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