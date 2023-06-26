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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 26 يونيو 2023: تجذب الناس

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج القوس .. حظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023: تجربة هواية جديدة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

حان الوقت لتولي زمام الأمور وتسلط الضوء على حياتك، لديك طاقة مغناطيسية تجذب الناس إليك ، لذا تأكد من استخدامها لصالحك، لكن لا تدع غرورك يعيقك ، لأن هذا قد يؤدي إلى صراعات غير ضرورية.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستكون مهاراتك القيادية الطبيعية وثقتك بنفسك مفيدة بشكل خاص في تحقيق أهدافك ، لذلك لا تخف من التحدث وتحمل المسؤولية.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أن الوضع الطبيعي سيكون مفيدًا لمرض الأسد ، إلا أن بعض الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الكلى أو مشاكل متعلقة بالرئة قد يصابون بمضاعفات في النصف الأول من اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

هذا وقت رائع لتقوية العلاقات القائمة أو اغتنام فرصة علاقات جديدة، قد تجد أن سحرك الطبيعي وثقتك بنفسك جذابة بشكل خاص للآخرين ، لذا تأكد من استخدامها لصالحك، لكن احرص على ألا تبدو أنانيًا جدًا ، لأن هذا قد يسبب احتكاكًا في حياتك العاطفية.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تتدفق الأموال في طريقك اليوم، سواء من خلال المكاسب غير المتوقعة أو المكافآت أو فرص العمل الجديدة.

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