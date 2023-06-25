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رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين يكرم أبطال الكيك بوكس وعددا من الرموز الشبابية بالبحر الأحمر

حزب ”المصريين“
حزب ”المصريين“

نظمت أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب، وهاني عبد السميع، أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى لتكريم فريق طلائع كليوباترا للكيك بوكس وعدد من الرموز الشبابية، وذلك استنادًا لأيديولوجيات الحزب وترسيخًا للسياسة العامة التي ينتهجها الحزب من خلال تواجده وتلاحمه بالشارع المصري، فضلًا عن التأكيد علي ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية التي بدورها تدعم أبناء مصر الأبطال في كافة المجالات.

وقال هاني عبد السميع، أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، إن أبطال طلائع كليوباترا كانوا على قدر المسئولية، واستطاعوا إظهار الجانب الإيجابي من الرياضة وأخلاقياتها العالية بشكل مٌشرف، ودائمًا ما يحرص الحزب على دعم الشباب والفتيات الرياضيين من أجل توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية بين أكبر عدد من الشباب اعمالًا لمقولة العقل السليم في الجسم السليم.

وأضاف أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، أن الحزب دائمًا ما يدعم الشباب في مختلف القطاعات ويساندهم من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات في شتى المجالات، فضلًا عن استهداف العقول المبدعة والعمل على تطويرها وتذليل كافة العقبات أمامها، إلى جانب تقديم نماذج مشرفة من الشباب والفتيات في جميع المجالات المختلفة.

وأشاد ”عبد السميع“ في ختام كلمته بالمستوى الفني والبدني المميز لفريق طلائع كليوباترا، والروح الرياضية العالية التي أظهرها الفريق طوال مباريات البطولة تحت قيادة الكابتن بسنت عبد الرحيم، مدربة الفريق، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة الإنجازات وتخطي مرحلة المسابقات المحلية والوصول إلى منصات التتويج الإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن فريق طلائع كليوباترا قد استطاع التتويج بـ 13 ميدالية في بطولة منطقة البحر الأحمر للكيك بوكس، حيث فاز كلًا من محمد أحمد عبد المقصود، حسن ناصر أحمد، أحمد محمد حسن، زياد محمد أحمد، هشام أنور أحمد، حبيبه رامي فتحي، رودينا أحمد محمد، مريم فكري عيسي بـ 8 ميداليات ذهبية، بينما حصد كلًا من شروق أحمد مصطفى، أحمد عمرو مفيد، حمزة مصطفى إسماعيل، يوسف أحمد إمام، مالك محمود مبارك، على 5 ميداليات فضية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جيهان أحمد شوقي، أمين التنظيم، كامل زكريا أمين عام مساعد، والكابتن محمد قاسم، أمين لجنة الشباب والرياضة، محمد رأفت، أمين التعليم، ولفيف من أعضاء حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر.

احتفالية كبرى الروح الرياضية الشارع المصري المجالات المختلفة المبادرات المجتمعية الكيك بوكس

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