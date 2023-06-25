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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: الأحداث الأخيرة في روسيا تظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسي

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها روسيا أظهرت الانقسامات في صفوف المعسكر الروسي وهشاشة جيشه والقوات التابعة له مثل مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية.

وأوضح الرئيس الفرنسي - في تصريحات لصحيفة "لا بروفانس" الفرنسية - أنه كان يتابع التطورات لحظة بلحظة ويتباحث مع شركاء فرنسا الرئيسيين.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "علينا أن نظل حذرين، حيث إن الوضع لا يزال يشهد تطورا"، متابعًا: "كل هذا يؤكد أهمية أن نظل حذرين، ويبرر بشكل كامل دعمنا لأوكرانيا في صمودها".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد أعلن أن قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية يفجيني بريجوجين سيغادر إلى بيلاروسيا، بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، موضحا أنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بريجوجين، وبموجب الاتفاق الذي جنَّب روسيا أخطر أزمة أمنية منذ عقود، قرر يفجيني بريجوجين وقف تقدم قواته نحو موسكو، كما لن تتم محاكمة أي من مقاتلي المجموعة التي لعبت دورا قتاليا رئيسيا في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أوكرانيا موسكو روسيا بيلاروسيا الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون

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