التضامن: يوجد 160 مليون طفل عمالة للأطفال حول العالم في 2020

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.



وعلي هامشها، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دراسات خاصة بعمالة الطفل حول العالم، تحت شعار "الطفل مكانه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، ويعد عمالة الأطفال هي أحد نتائج الانفجار السكاني.



وبحسب الدراسات، يوجد 160 مليون طفل عمالة للأطفال حول العالم في 2020، وفقًا لأخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عن عمالة الأطفال (63 مليون منهم فتيات و97 مليون منهم أولاد).

ويوجد 89.3 مليون هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلي 11 عام، 35.6 مليون هم من الأطفال، كما يوجد 70% من عمالة الأطفال حول العالم في مجال الزراعة، منهم 32.9% يعملون في ظروف خطرة.



وأكدت الدراسات أنه 10.3% من عمالة الأطفال في مجال الصناعة، ومنهم 54.8% يعملون في ظروف خطرة، ويوجد 10.3% في مجال الخدمات، ونسبة من يعملون في ظروف خطرة 38.2%.

وتهدف حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.