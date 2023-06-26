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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد أبو مسلم: بداية المنتخب الأولمبي لم تكن قوية والنيجر أضعف من مالي والجابون.. فيديو

صدى البلد

 

صرح أحمد أبو مسلم، لاعب منتخب مصر السابق، بأن بداية المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، لم تكن قوية أو بالشكل المطلوب أمام منتخب النيجر "المتواضع"، حسب رأيه.

وقال أبو مسلم، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش"، مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"،
"أداء منتخب مصر لم يكن ثابتًا أمام النيجر"، مضيفًا: "لاعبو النيجر جروا لاعبينا إلى الرتم اللي هم عايزينه".

واعتبر أبو مسلم أن منتخب النيجر هو "منتخب متواضع" وأقل من مالي والجابون، حسب رأيه، متحدثًا عن أنه "كانت لا بد أن تكون بداية منتخب مصر أقوى من ذلك".

وأشار أبو مسلم إلى أن اللعب الجماعي للمنتخب الأولمبي لم يكن مميزًا اليوم، مؤكدًا أن "الفارق بيننا وبين منتخب النيجر كبير جدًا".

وحول المواجهة المقبلة ضد منتخب مالي، أكد أبو مسلم صعوبة اللقاء، قائلًا: "منتخب مالي أقوى بكثير من منتخب النيجر وهو منتخب مصنف ضمن منتخبات المستوى الأول في أفريقيا ولديه الكثير من اللاعبين المحترفين".

https://www.youtube.com/watch?v=_83uuUJETjs

أحمد أبو مسلم الاعلامي هاني حتحوت المنتخب الأولمبي أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس

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