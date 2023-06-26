زراعة البحر الأحمر تطرح خرافا حية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم استعدادًا للعيد

قالت المهندسة نهي قديس مديرة الشؤون الزراعية والقائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، إن المديرية استعدت لعيد الأضحى من خلال توفير السلع الأساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة، بمدن البحر الأحمر بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأضافت قديس: يوجد توافر للخراف الحية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بسعر ١٧٠ جنيها للكيلو قائم، بالإضافة إلى لحوم برازيلي مجمدة بسعر ١٦٠ جنيها، ولحوم سوداني طازجة بسعر ١٩٥ جنيها للكيلو .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد براوي مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه سيتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا، ويتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، بدون أي رسوم خلال أيام التشريق، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق غرامة 50 ألف حنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع.

وناشدت المديرية الأهالى بعدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث، كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الأضحية، مؤكدة على أنه سيكون هناك حملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية وحملات عامة لضبط الأسواق .