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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيارة رئيس الوزراء الهندي ستساهم في زيادة استثمارات النمور الأسيوية

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند

أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بزيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودى للقاهرة،  والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا أن الزيارة تعكس قوة وازدهار العلاقات المصرية – الهندية التى شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في إطار ما تشهده العلاقات المصرية الهندية من طفرة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس  عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدا أن مصر والهند تجمعهما علاقات متميزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي تأتى إمتدادا لحرص الدولتين على تنمية العلاقات  السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لافتا أن الزيارة  عكست خصوصية العلاقات المصرية الهندية.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الزيارة ناقشت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، لاسيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الهند رئيس وزراء الهند مجلس النواب

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