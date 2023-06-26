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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجميع بلا استثناء.. مشاركات حزب الإصلاح والنهضة في جلسات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أصدر حزب الإصلاح والنهضة بيانا يفيد إجمالي مشاركاته في جلسات الحوار الوطني المنعقدة منذ تاريخ ٣ مايو ٢٠٢٣ وحتى تاريخه، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

شملت الاحصائيات (٨٠) مشاركة من قيادات حزب الإصلاح والنهضة من بين حضور ومتحدثين أساسيين، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس الحزب في كافة الجلسات بالثلاث محاور الرئيسية: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

حيث تقدم حزب الإصلاح والنهضة بأكثر من (٢٦٠) توصية على الجانبين التنفيذي والتشريعي في المحاور الثلاثة، السياسي، الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك أكثر من (١٠) تعديلات تشريعية ومشروعات قوانين. وانقسمت المشاركات إلى (٥٠) حضور و (٣٠) متحدثين، وتحدث قيادات الإصلاح والنهضة في (٢٠) ملف موزعين بنسبة (٣٦٪) للمحور السياسي، نسبة (٣٠٪) للمحور الاقتصادي ونسبة (٣٤٪) للمحور المجتمعي، وكانت هذه النسب مقسمة بين مشاركة الرجل والمرأة حيث شارك الرجال بنسبة (٧٧٪) وشاركت المرأة بنسبة (٢٣٪).

جاءت مشاركات حزب الإصلاح والنهضة في جلسات: قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، إصلاح إدارة المالية العامة.. شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مستقبل الثقافة في مصر، تعزيز العمل الأهلي، عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، قانون حرية تداول المعلومات، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي، المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية والخاصة والتأمين الصحي، دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، قانون المجالس الشعبية المحلية، تحديات توطين الصناعة المصرية، تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، التعليم قبل الجامعي، تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، مناقشة جميع قضايا اللجنة، العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

يذكر أن الحوار الوطني يقع محل إهتمام شديد من السيد رئيس الحزب د. هشام عبدالعزيز حيث انه شارك في كل الجلسات ما بين حاضر ومتحدث منذ بداية إنعقاد الجلسات ووجه كافة قيادات الحزب بالعمل الدؤوب والمشاركة في كافة المحاور الرئيسة الثلاثة وجميع الملفات الفرعية ال 119.

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