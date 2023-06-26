وزير الرياضة يشهد اطلاق مشروع المدرسة الأولمبية الدولية

شهد اليوم الاثنين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باحد فنادق القاهرة المؤتمر الصحفي لاطلاق اول مدرسة تعليمية رياضية بمواصفات عالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتى ستكون تحت اسم المدرسة الاولمبية الدولية .

ومن المتوقع اطلاق المرحلة الأولى في شهر نوفمبر المقبل من العام الحالى .

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بتواجده فى إطلاق مشروع المدرسة الأولمبية الدولية والذي يعد الأول من نوعه بمصر ، مضيفا أننا اطلقنا المشروع القومى للناشئين والذي دعم المنتخبات المصرية بالعديد من اللاعبين على مستوي كافة الالعاب وفيما مضي تم غلق المدرسة في السابق لعدم تطويرها لذا فضلنا توفير الخدمة وتطويرها من خلال الشركة التى سوف تقوم بتطوير المدرسة ونستهدف من خلال المشروع الابطال الموهوبين فى المدارس والمشروع القومي للموهبة لدعمهم والحاقهم وتطوير وتعليمهم من خلال ارسالهم لهذه المدرسة وهو الدور الذي تلعبه الوزارة فى دعم ابطال مصر رياضيا وعلميا بالاضافة لوجود عوائد مالية للوزارة من خلال المشروع والتى نقدم بها خدمات رياضية وشبابية اخري من خلال المشروعات الرياضية والشبابية التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة .

وتوجه ميشيل سلجادو نجم ريال مدريد والمسؤول عن الجانب الرياضي وتطويره بالمدرسه بالشكر لوزير الرياضة لرعايته لهذا المشروع الكبير والذي أوضح ان من بين أهدافه التى سوف يسعي لتحقيقها هى العمل على بناء شخصية اللاعبين وتعليمهم قبل تنمية الجانب الرياضي لهم فمصر بلد كبير تمتلك الكثير. من الامكانيات سواء الحضارية أو الرياضية.

وأوضح الدكتور جاسر السيد رئيس شركة جي اس والعضو المنتدب للمشروع ان المشروع يستهدف المزج بين النواحي التعليمية والرياضية والتى ستخضع للجانب التكنولجي لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوي فى المستقبل ، وسوف تتضمن المرحلة الأولى للمشروع ٣٠٨ طالب و٤٥٠ رياضي ، على ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ، كما تم الاتفاق على جلب العديد من الأجانب لعمل معايشة مع اللاعبين من الجانب المصري لنقل الخبرات لهم وثقل مهاراتهم .

حضر من جانب وزارة الشباب والرياضة الاستاذ محي معروف رئيس الادارة المركزية للإستثمار الرياضي.

يذكر أن أعمال التطوير بالمدرسة سوف تتضمن رفع كفاءة كافة مباني المدرسة، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال المدرسة، بما يسهم في تطوير المناهج التعليمية وبناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التعليمية التكنولوجية الحديثة، عبر التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.