كأس الرابطة | شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ضمن منافساتدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من خلال شن الهجمات المتتالية لأحراز هدف التقدم

وتعرض أحمد رمضان مدافع سيراميكا كليوباترا للاصابة في الدقيقه 25 ليلجأ حلمي طولان المدير الفني لاجراء تغير اضطراري بخروجأحمد رمضان وتواجد سيف تقا بدلا منه





وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:محمد بسام





خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.





خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر





خط الهجوم: صلاح محسن.





بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-









حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.

وينتظر فريق المصري الفائز من الاتحاد وسيرامكيا في نهائي كأس الرابطة.