وزير الرياضة يهنئ منتخب كرة السلة للناشئين بعد الفوز بالبطولة العربية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلا من لاعبي ولاعبات منتخب الناشئين والناشئات تحت ١٦ سنة وذلك بعد فوزهم بالبطولة العربية والتى استضافتها الأردن فى الفترة من ١٨ حتى ٢٦ يونيو الحالي.

وتوج منتخب مصر للناشئين تحت ١٦ سنة لكرة السلة، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة ٧٥-٥٨.

فيما توج منتخب مصر للناشئات تحت ١٦ سنة لكرة السلة، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة ٨٠-٣٤.

وأكد وزير الرياضة تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين فى جميع الألعاب .

مشيرا إلى أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات .