حظر النحر بالشوارع وفتح المجاز مجانا .. الزراعة توضح

كشف الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، تفاصيل حظر الذبح في الشوارع وفتح المجاز بالمجان، مشيرا إلى أن هناك استعدادات من قبل الإدارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن ادارة المجازر وزعت على جميع المجازر بمختلف المحافظات سواء المجازر التابعة لوزارة الزراعة أو المجازر الخاصة نشرات بها تعليمات الجودة والسلامة والأمان لذبح الأضاحي، لافتا الى أنه هناك حظر الذبح بالشوارع.

وتابع الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، أن الإدارة شددت على اجراءات التعقيم والنظافة والصرف لمخلفات الذبح بما يحافظ على صحة المواطنين والبيئة .



