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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علاء نبيل: هدف سيراميكا كليوباترا صحيح.. وعلى الفريق التركيز في الشق الهجومي

صدى البلد

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أن هدف سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري صحيح، وأنه غير مقتنع تمامًا بوجود تسلل، مشيرًا إلى أن سيراميكا يعاني من معدل تسجيل أهداف ضعيف للغاية.

قال علاء نبيل في مقابلة أجراها مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" المذاع عبر "قناة صدى البلد":" سيراميكا كليوباترا يستحق الفوز بمباراة الاتحاد السكندري، الفار لم يقنعني بأن الكرة تسلل".

أضاف علاء نبيل:" الفار يقنعني عندما يتم عرض الكرة من أكثر من زاوية، وقبل إطلاق الحكم للصافرة رأيتها أنها هدف صحيح، وخط التسلل لم يقنعني". 

أشار علاء نبيل:" أداء سيراميكا كليوباترا أفضل من المباريات السابقة، لكن الفريق يعاني من مشكلة قلة تسجيل الأهداف".

أوضح:" وصول سيراميكا كليوباترا للنهائي بركلات ترجيح، وهذا يدل على أن المعدل التهديفي ضعيف، ولابد من حلمي طولان العمل على إنهاء تلك المشكلة الفترة المقبلة".

أتم:" التركيز في الشق الهجومي، هو ترجمة لعمل الفريق، أعتقد أنه لا يوجد تركيز في الجزء الأخير وإنهاء الهجمات

الاتحاد السكندري الاتحاد سيراميكا كليوباترا قناة صدي البلد

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