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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

ارشيفية وزير الداخلية
ارشيفية وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه

اعلنت مديرية أمن القاهرة استعدادها لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحي المبارك ، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي اعطي تعليماته خلال إجتماعه بعدد من القيادات الأمنية بالوزارة لمتابعة الإجراءات الأمنية .

ومن المقرر ان يتم البدء في الانتشار الأمني وتعزيز تواجد قوات الشرطة خلال الساعات القادمة بمشاركة دوريات مسلحة وعناصر من الشرطة النسائية وأجهزة الأمن المختلفة للتعامل الفوري مع اي بلاغات .

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد عقد إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) ، لإستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه فى شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

فى بداية الإجتماع قدم الوزير التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك ، وأعرب توفيق عن تقديره للجهد المبذول من قبل رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الشرطى ، مما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات، مشيراً إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع سيادته عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الإستقرار بما يؤكد الوجه الحضارى للبلاد.

كما شدد توفيق على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الإستعداد والإنتشار الأمنى المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل ، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين ، وإنتشار الدوريات الأمنية المتحركة ، وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين، مشيراً سيادته إلى أهمية المظهر الإنضباطى للقوات والمركبات بما يعكس الأداء المهنى المتميز للشرطة .

كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية ، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على مدى أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية وذلك بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية ، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤليات الرسالة الأمنية التى تضطلع بها وزارة الداخلية.

الشرطة النسائية اللواء محمود توفيق تأمين إحتفالات المواطنين خطة أمنية عيد الأضحى مديرية أمن القاهرة

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