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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حصد الأف المشاهدات لشاب يحاول إنقاذ قطة على تطبيق تويتر الكثير من الجدل ليتداول المقطع على نطاق واسع  فقد ظهر في المقطع المصور شاباً كويتياً وهو يحاول إخرج قطاً من تحت الأرض وذلك  بعد حوالي أسبوع من صب الخرسانة فوق المكان المتواجدة به القطة.


وقد أثار مقطع الفيديو استغراب الكثير من الناشطين والذين أعربوا عن عدم تصديقهم لتلك الحادثة والتي يصعب تفسيرها.

وقد أثار تلك المشهد استغراب الكثير من رواد مواقع التواصل لتأتي الكثير من التعليقات لتعبر عن مدى الأستغراب  من قدرة القط على البقاء تحت الأرض وذلك لمدة طويلة دون وجود ماء وذلك  لأكثر من 3 أيام.

على الجانب الآخر قد  شكك البعض في صحة الفيديو وخاصة أنه لا يوجد مصدر للفيديو أو تعليق رسمي  حول هذا الحدث.

مقطع فيديو آلاف المشاهدات مواقع التواصل

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