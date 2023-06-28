عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حجّاج الجمعيات الأهلية يبيتون بمزدلفة ويجمعون الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بـ«منى»|صور

حجاج الجمعيات الأهلية
حجاج الجمعيات الأهلية

تجمع حجاج الجمعيات الأهلية مثل باقى حجاج بيت الله للمبيت بمزدلفة وجمع الحصى تمهيدًا لرمى الجمرات بمشعر منى.

وكان قد تحرك حجاج الجمعيات الأهلية بعد غروب شمس عرفة إلى مزدلفة، وهو ما يعرف بيوم النفرة؛ حيث ينفر الحجاج إلى مزدلفة ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ؛ إن حجاج بيت الله الحرام في حالة صحية جيدة، ومعنويات مرتفعة، ويؤدون مناسك الحج بشكل طبيعي، وأدوا الركن الأعظم، ومع غروب شمس يوم عرفات قد نفروا بنجاح إلى مزدلفة للمكوث بها حتى منتصف الليل وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ومنهم من يتوجه إلى بيت الله الحرام لتنفيذ طواف الإفاضة ثم العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

IMG-20230628-WA0019
IMG-20230628-WA0019
IMG-20230628-WA0020
IMG-20230628-WA0020
IMG-20230628-WA0017
IMG-20230628-WA0017
IMG-20230628-WA0018
IMG-20230628-WA0018
IMG-20230628-WA0015
IMG-20230628-WA0015
IMG-20230628-WA0016
IMG-20230628-WA0016
IMG-20230628-WA0014
IMG-20230628-WA0014
IMG-20230628-WA0012
IMG-20230628-WA0012
IMG-20230628-WA0013
IMG-20230628-WA0013
IMG-20230628-WA0011
IMG-20230628-WA0011
IMG-20230628-WA0006
IMG-20230628-WA0006
IMG-20230628-WA0010
IMG-20230628-WA0010
IMG-20230628-WA0009
IMG-20230628-WA0009
IMG-20230628-WA0005
IMG-20230628-WA0005
IMG-20230628-WA0007
IMG-20230628-WA0007
IMG-20230628-WA0008
IMG-20230628-WA0008
البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية البعثة الرسمية لحج الجمعيات الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي الركن الأعظم حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

ترشيحاتنا

الناتو: جاهزون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة روسيا أو بيلاروس

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

حجّاج الجمعيات الأهلية يبيتون بمزدلفة ويجمعون الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بـ«منى»|صور

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس وزراء أستراليا يوجه تهنئة للمسلمين

البنتاجون: روسيا تعتقل عددًا من قادة فاجنر بسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ