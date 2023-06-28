الرئيس السيسي يستمع لخطبة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.. فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخطبة عيد الأضحى، بعد وصوله مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة العيد.



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة عيد الأضحى.

يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر لصلاة عيد الاضحى المبارك، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء.



وتقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.

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