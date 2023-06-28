جميل حلمي: الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا لتحسين الإنتاجية الزراعية والري ببني سويف

قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا لتحسين الإنتاجية الزراعية والري وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة غرب اليوسفي الأولى ببني سويف.

وأضاف جميل حلمي في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية :إلى جانب الانتهاء من عملية تطوير وتكريك البحر اليوسفي، وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع".

وتابع: فيما يخص الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" تم إنشاء مستشفى أهناسيا المركزي والتي تشتمل على 79 أسرة إقامة، 9 أسرة عناية مركزة، 8 أسرة مبتسرين.

فيما يتعلق بالهدف الرابع "التعليم الجيد"، أوضح أنه تم الانتهاء من 86 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1089 فصل، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة".

وتابع: كما تم تنفيذ محطة محولات الكوم الأحمر جهد 220 ك.ف، الانتهاء من خط (بني سويف/غرب الفيوم) لربط محطة محولات الكوم الأحمر بالشبكة الكهربائية المرحدة، كما تم توريد وتركيب 159 عامود إنارة بمشتملاتها، 36 ألف معدة إنارة، فضلا عن تركيب 7200 كشاف ليد.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير طرق بطول 45 كم، وتبليط الشوارع بأطوال 21.5كم، وإزالة الاختناقات الملاحية بطريق بني مزار/الصف، وفيما يتعلق بالهدف الثاني عشر "الاستهلاك والانتاج المسؤولان" تم تأهيل وتبطين ترع بأطوال 10.9كم.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة بني سويف، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 2 وحدة إجتماعية، 3 مجمعات خدمات زراعية، 3 وحدات إسعاف، 10 وحدات صحية، 780 فصل دراسي، 81 مدرسة، 3 مراكز شباب، 3 مكاتب بريد، 5 كباري ري، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 9 قرى، والغاز الطبيعي لنحو 5 قرى.