حكم ترك خطبة العيد والانصراف بعد أداء الركعتين مع الإمام.. أزهري يجيب

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها، –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات، كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.



وأوضح أن السنة في صلاة العيد ، أنه إذا فرغ الإمام من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يفصل بينهما بجلسة، ومن المستحب في خطبة العيد أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، منوها بأن حضور خطبة العيد ليست واجبة، فيجوز للمسلم مع الكراهة الانصراف من المصلى وعدم الاستماع عليها.

واستشهد في حكم صلاة العيد لمن ترك الخطبة وانصرف ، بما روي عن عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب».

حكم صلاة العيد فى البيت

حكم صلاة العيد في البيت سنة من صلاها أخذ ثوابها ومن لم يصليها فلا وزر عليه، فصلاة العيد يصح أن تصلى جماعة ويصح أن تصلى فرادى، ويجوز أداء صلاة العيد في المنزل، حيث إذا صلى شخص صلاة الفجر، ونام، ولم يلحق بصلاة العيد، فيمكنه أن يؤديها في منزله.

