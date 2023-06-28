بحضور لقاء سويدان.. توزيع لحوم 32 عجلا على أهالي جنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عملية إعداد أضاحي ٣٢ عجل بحضور الفنانه لقاء سويدان ممثله مؤسسه مصر الخير وذلك بالمجزر الالي بطور سيناء الـ 32 عجل مقدمة من الجمعيات الاهليه مثل الاورمان ومصر الخير وبيت الزكاه وعدد من المستثمرين ومحافظه جنوب سيناء ، ويتم توزيعهم على اهالي جنوب سيناء بكافه المدن وذلك بمناسبه عيد الأضحى المبارك هذا إلى جانب كميات هائله من كراتين السلع الغذائيه فضلا على 5 طن أرز وخمسه طن دقيق وخمسه طن زيت سيتم توزيعهم بالمجان أيضا.



وأمر اللواء خالد فودة بتوزيع اللحوم علي أهالي جنوب سيناء في جميع مدن جنوب سيناء.

تجهيز ٣٢ عجل

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