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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى لا يضطر شعبنا لتحمل الألم .. زيلينسكي يدعو لتقنين الماريجوانا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقنين العقاقير القائمة على الماريجوانا، قائلًا إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.

وحسب شبكة “كييف بوست”، قال زيلينسكي في البرلمان اليوم: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا تقنين الأدوية القائمة على الماريجوانا بكل صدق لكل من يحتاجها، من خلال البحث العلمي ذي الصلة والتصنيع الأوكراني الخاضع للرقابة".

وأوضح زيلينسكي لقناة "رادا" التلفزيونية: “يجب تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وكافة الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غرابة ذلك بالنسبة لنا في أوكرانيا، حتى لا يضطر مواطنونا إلى تحمل الألم”.

وأشار “يتعين علينا أخيرا تقنين الأدوية التي تحتوي على الماريجوانا”، مؤكدًا أنه من الضروري إجراء بحث علمي مناسب، وأن يكون الإنتاج نفسه موجودا في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد بدأ مشروع تقنين الماريجوانا الطبية منذ عام 2020، عندما كان مرشحا للرئاسة، وفي وقت لاحق تم تسجيل مشروع القانون في البرلمان الأوكراني يوليو 2021، فيما فشل النواب في التصويت على مشروع القانون. 

بعد ذلك، وفي يونيو 2022، قرر مجلس الوزراء السماح باستخدام الماريغوانا للأغراض الطبية والعلمية.

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي تقنين العقاقير الماريجوانا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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