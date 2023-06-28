حتى لا يضطر شعبنا لتحمل الألم .. زيلينسكي يدعو لتقنين الماريجوانا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقنين العقاقير القائمة على الماريجوانا، قائلًا إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.

وحسب شبكة “كييف بوست”، قال زيلينسكي في البرلمان اليوم: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا تقنين الأدوية القائمة على الماريجوانا بكل صدق لكل من يحتاجها، من خلال البحث العلمي ذي الصلة والتصنيع الأوكراني الخاضع للرقابة".

وأوضح زيلينسكي لقناة "رادا" التلفزيونية: “يجب تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وكافة الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غرابة ذلك بالنسبة لنا في أوكرانيا، حتى لا يضطر مواطنونا إلى تحمل الألم”.

وأشار “يتعين علينا أخيرا تقنين الأدوية التي تحتوي على الماريجوانا”، مؤكدًا أنه من الضروري إجراء بحث علمي مناسب، وأن يكون الإنتاج نفسه موجودا في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد بدأ مشروع تقنين الماريجوانا الطبية منذ عام 2020، عندما كان مرشحا للرئاسة، وفي وقت لاحق تم تسجيل مشروع القانون في البرلمان الأوكراني يوليو 2021، فيما فشل النواب في التصويت على مشروع القانون.

بعد ذلك، وفي يونيو 2022، قرر مجلس الوزراء السماح باستخدام الماريغوانا للأغراض الطبية والعلمية.