عنيا .. أحمد العوضي يلبي طلب سيدة من الدويقة

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو لـ سيدة تريد رؤيته من الدويقة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وطالبت السيدة برغبتها في رؤية الفنان أحمد العوضي، وقالت: “نفسي أقابل أحمد العوضي، وأمانة عليكم اللي يعرف يوصلني به يقولي، أنا أم رمضان من الدويقة، أنا بحبه وبعزه والله، نفسي أشوفه في أقرب وقت”.

وعلق أحمد العوضي علي الفيديو، عبر خاصية “الاستوري”، كاتبًا: “عنيا”.

شارك الفنان أحمد العوضي الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" في أكل كبدة نية على الهواء مضيفا عليها الليمون والملح.

وأضاف "العوضي" خلال لقائه مع الإعلامية "إسعاد يونس" ببرنامج صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "دي إم سي" المزيد من عصير الليمون على الكبدة النية ليأكلها بدون تقطيع مضيفا للملح والفلفل.

وتفاجأ العوضي بتقديم برنامج صاحبة السعادة له طبق ملئ بالكبدة النية، مضيفا أنه محبا للكبدة وأنها من أفضل الوجبات التي يتناولها على الإطلاق ولها فوائد عظيمة قائلا: "أحلى مفاجأة في الدنيا".