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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسرب صبغة من مصنع للجعة يحول مياه اليابان إلى لون الدم

صدى البلد

تسربت صبغة لتلوين الطعام، أمس الثلاثاء، من مصنع أوريون للجعة في أوكيناوا وتحول المياه إلى لون الدم. مما أثار الخوف والرعب لدي السكان.

واكتشف سكان مدينة ناغو في أوكيناوا أن مياه الميناء قد اصطبغت باللون الأحمر القاني، بعد تسرب صبغة من مصنع للجعة قريب. 

وقالت مصانع أوريون للجعة إن الصبغة هي مادة "بروبيلين غلايكول"، التي تستخدم لامتصاص الماء الزائد، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة أو البيئة.

وقد وقع التسرب من خلال مزاريب المطر في أحد أنظمة التبريد في المصنع، وتم سده في غضون نصف ساعة من اكتشافه.

الشركة تعتذر وتقول إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث

اعتذر رئيس مصانع أوريون للجعة هاجيمي مورانو عن "تسببه بمشاكل وقلق هائلين" لسكان المدينة والسلطات المحلية، وقال إن الشركة تحقق بكيفية حصول التسرب وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وقال مورانو إن الشركة ستتعاون مع السلطات المختصة لفحص تأثير التسرب على جودة الماء والحياة البحرية، وستقدم التعويضات المناسبة إذا لزم الأمر.

كما قال مورانو إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا النوع من التسرب في تاريخ الشركة، وأنه يأسف بشدة للإزعاج الذي سببه.

سكان المدينة يشعرون بالصدمة والقلق من المشهد الشنيع والسام للمياه القرمزية

عبر بعض السكان عن صدمتهم وخوفهم من المشهد الشنيع والسام للمياه القرمزية على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإجابات وضمانات من الشركة والسلطات.

وقال أحد السكان: "لا أستطيع أن أصدق ما أراه. هذه المدينة جميلة جداً والبحر هو جزء من حياتنا. كيف يمكن أن يحدث هذا؟"

قال آخر: "أنا قلق جداً على صحتي وصحة عائلتي. هل هذه الصبغة آمنة حقاً؟ هل يمكننا السباحة أو الصيد في البحر؟"

ناغو مدينة ساحلية تشتهر بالصيد ومزارع الأناناس وجعة أوريون الخفيفة

نعنبر ناغو هي مدينة ساحلية في شمال جزيرة أوكيناوا، وهي أكبر جزر مجموعة جزر ريوكيو في جنوب غرب اليابان. وتشتهر ناغو بالصيد ومزارع الأناناس، وهي وجهة سياحية شهيرة للزوار من البر الرئيسي الياباني والخارج.

تصنّع أوريون جعة خفيفة تحمل اسمها وهي الجعة الخاصة بجزيرة أوكيناوا، التي تميزها عن البر الرئيسي الياباني بثقافتها ولغتها ومطبخها.

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