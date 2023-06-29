في ذكرى ثورة 30 يونيو| رئيس "النواب": أعادت للدولة هويتها.. وحطمت مخطط الإخوان وقوى الشر

رئيس النواب : ثورة 30 يونيو ستظل خالدة أبد الدهر في أذهان الشعب المصري

رئيس الشيوخ : ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

برلماني: ذكرى ثورة 30 يونيو تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري

برلمانية : ثورة 30 يونيو صححت الأوضاع وأعادت الأمور لنصابها

يحتفل المصريون غدًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، حيث جاءت ثورة 30 يونيو، لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقى الأحلام، ليستردوا مصر بأمنها عزيزة ، حرة، وأبية.

وأكد رؤساء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب أن ذكرى ثورة 30 يونيو تُعد فخرا للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز لإرادة الشعب، ومطالبه العادلة ، فضلا عن نجاحها فى نسف جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وحكم الفاشية الدينية.

بداية ، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو .



جاء في نص برقية التهنئة: "في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة " .



وتابع رئيس مجلس النواب: "ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم ومن خلفه كافة مؤسساته الوطنية إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وانقاذها من الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته."



وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء."

وكل عام وسيادتكم بخير.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وقال " الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه المجيدة والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتي أظهر فيها المصريون وعيهم بما يحاك لهم، فخرجوا جميعاً ضد قوى الظلام والشر ليردوها خائبة على أعقابها وينقذوا وطنهم.

وأضاف وأنتهز هذه المناسبة وأتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يعيدها على سيادتكم بالتوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والازدهار .

واختتم حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم . وكل عام وسيادتكم بخير.

في سياق متصل، وجه النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال “ أبو زيد ” إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري ، ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية على أرض الوطن .

وأضاف ان ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وغيرت مسيرة هذا الوطن ، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي، بعد أن حققت العديد من الإنجازات والمطالب التي خرج الثوار ينادون بها قبل عقد من الزمان، بفضل جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق إنجازات على الأرض كالشمس ، وأحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

في حين هنأت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وأكدت "الجمال" أن ثورة 30 يونيو صححت الأوضاع وأعادت الأمور إلى نصابها، مضيفة :" فى 30 يونيو 2013 تحطم مخطط الإخوان وقوى الشر" مشددة على أن ثورة يونيو هى حلقة من حلقات الكفاح المصرى ضد قوى الشر أيا كان شكله أو مصدره.

وقالت النائبة أسماء الجمال :" بعد 30 يونيو ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر تم تحقيق نهضة واسعة وحقيقية، من خلال العديد من المشروعات التى تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايينًا من فرص العمل، وعلى مستوى القطاع الزراعى بوصفها الأهم بدأ مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ديسمبر 2015، وشهد قطاع الصادرات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية شهر مايو الماضى، طفرة غير مسبوقة حيث بلغت نحو 3.3 مليون طن حققت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار.

وأضافت :" من أهم الأشياء التي حدثت بعد ثورة 30 يونيو مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر هى بحق من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو التى غيرت وجه الحياة فى مصر وحققت الاستقرار، ووفرت المناخ الأمن للأعمار فى كافة المجالات.

واوضحت "الجمال " أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية تستهدف توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية فضلا عن تنمية القرى والنجوع خاصة بالمناطق النائية وفقًا لخريطة الفقر وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.

وقالت :" لم تقتصر مبادرة حياة كريمة على مشروعات البنية التحتية، فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرى والنجوع المختلفة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية لعدد كبير من الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا وكذلك رفع قدرات شباب تلك القرى وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة".