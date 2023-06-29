برلمانية: 30 يونيو انتصرت لإرادة شعب قام بثورة سلمية لإعادة بناء وطنه

تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للشعب المصري المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو .



وأضافت “ رشاد ” ان ذكرى ثورة ٣٠ يونيو تعد من أهم الأحداث التي شهدتها مصر في العقد الأخير، ففي هذا اليوم، خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لحكم الجماعة الإرهابية، وللظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت تعاني منها البلاد.



واستكملت أمين سر إعلام النواب قائلة: شهدت ثورة ٣٠ يونيو احتجاجات سلمية واسعة، حيث تجمع المصريون في مختلف المحافظات للمطالبة بإسقاط النظام، كانت هذه الثورة نتاج لغضب شعب مصر من سوء الإدارة والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي كان تشهدها البلاد.



وأكدت أنه بفضل قوة و إرادة المصريين والدعم الشعبي، تمكنت ثورة ٣٠ يونيو من إزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين وإقامة نظام جديد، تولى بعدها عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، وبدأت مصر في مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والبناء .



ولفتت رشاد إلى وأنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مجالات عديدة، وتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم. كما شهدت البلاد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وزيادة في فرص العمل ، بالإضافة للتنمية ومشروعات البنية التحتية في كل محافظات مصر.



ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه مصر. يجب على الحكومة أن تستثمر بشكل أكبر في التعليم وخلق فرص عمل للشباب، ودعم الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.



في نهاية المطاف، يجب أن نحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو كذكرى لإرادة شعب قام بثورة سلمية لإعادة بناء وطنه، إنه يوم للاحتفال بالتقدم الذي تحقق، وفرصة للنظر إلى المستقبل