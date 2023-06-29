السلام الديمقراطي: تزامن ذكرى ثورة يونيو مع عيد الأضحى أعلى معانى الفداء

هنأ المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الإستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال الدولة وشعب مصر بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وأكد الفضالى فى بيان صحفى له أن ثورة 30 يونيو الملهم لحياة جديدة للمصريين بعيدة عن التطرف والإرهاب وشيوع الفوضى، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل تعديلا للمسار وإنحيازا لشعب مصر ضد أى قوى أو بطش.

ودعا رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال الشعب المصري أن يستلهم روح ثورة 30 يونيو دائما للنهوض بالدولة المصرية وإعلاء قيم الديمقراطية ، قائلا : "من حسن الطالع أن تتزامن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو مع عيد الأضحى المبارك الذى يمثل أعلى معانى التضحية والفداء والعطاء ، وهنيئا لشعب مصر بالعيدين".