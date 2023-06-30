فعاليات متنوعة لقصور الثقافة مع أطفال معهد الأورام بسوهاج

استمر فرع ثقافة سوهاج في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث أقام الفرع، احتفالية ثاني أيام العيد مع الأطفال مرضى السرطان بمعهد الأورام بسوهاج وذلك للتخفيف من آلامهم ومشاركتهم فرحة العيد.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية والترفيهية من المواهب بالفرع منها فقرات: التنورة، والبلياتشو، وفقرة غنائية، وفقرة عزف على الجيتار، وعزف بيت بوكس، بجانب فقرة إنشاد ديني، وفقرة شعرية، ورسم على وجوه الأطفال، وورشة رسم وتلوين للأطفال المرضى وأسرههم، كما قدمت مجموعة من خدمة الكنيسة فقرات للمواهب، بجانب فقرة ترفيهية بالعرائس والماسكات على شكل حيوانات الغابة، وتقليد شخصيات وأصوات للموهبة، وفي الختام تم توزيع هدايا بمناسبة العيد.

فعاليات الاحتفالية نظمها قسم المواهب بفرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويشهد برنامج الفرع عددا متنوعا من الفعاليات احتفالا بعيد الأضحى وذكرى ثورة ٣٠ يونيو بعدد من المواقع التابعة للفرع.