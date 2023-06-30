الأهلي يستعيد الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ32.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم “كهربا”.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما تراجع بيراميدز للمركز الثاني برصيد 67 نقطة، مع تبقى 5 مواجهات مؤجلة للمارد الأحمر.

ترتيب الدوري المصري الممتاز :

1- الأهلي .. 68 نقطة

2- بيراميدز .. 67 نقطة

3- فيوتشر .. 57 نقطة

4- الزمالك .. 56 نقطة

5- المصري .. 44 نقطة

6- المقاولون العرب .. 43 نقطة

7- فاركو .. 41 نقطة

8- الاتحاد .. 41 نقطة

9- إنبي .. 39 نقطة

10- سموحة .. 36 نقطة

11- البنك الأهلي .. 35 نقطة

12- الإسماعيلي .. 34 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا .. 33 نقطة

14- أسوان .. 33 نقطة

15- طلائع الجيش .. 32 نقطة

16- غزل المحلة .. 32 نقطة

17- الداخلية .. 29 نقطة

18- حرس الحدود .. 20 نقطة (هبط رسميا)