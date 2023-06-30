نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٤٢ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ حتي ٣٠ يونيو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٢٤ يونيو*

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن تأجيل موعد بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي كان من المقرر ان تبدأ في يوم السبت ٢٤ يونيو الجاري نظراً لاستمرار الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجه وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات و الجهات المعنية ولجنة إنفاذ القانون، وأكدت الوزارة أنه تقرر ن تنطلق المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لتبدأ اعتبارًا من ٨ يوليو المقبل وتستمر حتى يوم ٢٨ من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس المحافظين، الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

كما رافق اللواء هشام آمنة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لعدد من مشروعات التطوير الحضري بمحافظة القاهرة، حيث استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم قام بتفقد تطوير مشروع الطيبي "روضة السيدة ٢" بحي السيدة زينب الجاري تطويرها، كما تفقد مختلف الأعمال بمشروع تطوير حدائق الفسطاط، وتابع رئيس الوزراء من نقطة مشاهدة أعلى مسجد الحاكم بأمر الله سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية حيث بدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح، المؤدية إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، واستمع إلى شرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول مجريات العمل بالتطوير في هذه المنطقة وتم استعراض نماذج للمباني التي تم تطويرها ضمن هذه المنطقة، واختتم جولته بتفقد المقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين"

*الأحد ٢٥ يونيو*

حضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



*الاثنين ٢٦ يونيو*

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وسنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفي مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.

وأجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدة إتصالات هاتفية علي مدار اليوم باللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الموقف بعد انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، الذي انهار اليوم والمكون من 13 طابقاً، وحرص الوزير، علي التعرف علي الاجراءات التي اتخاذتها المحافظة منذ وقع الحادث وحتي الآن ،حيث قامت المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين، ويتم حالياً العمل على إزالة الأجزاء الخطرة لحماية المارة من المواطنين.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 245، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقر العاصمة الإدارية الجديدة.



*الثلاثاء ٢٧ يونيو*

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

*الأربعاء ٢٨ يونيو*

أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع السادة المحافظين للاطمئنان علي الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك، موجها علي أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد ؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها ، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

*الجمعة ٣٠ يونيو*

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بحلول ذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

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