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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب عاريا.. تحقيقات موسعة في ضبط سائق لزوجته بأحضان عشيقها بالمنيب

صدى البلد

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة ضبط سائق لزوجته في أحضان جزار وهروب العشيق عاريا متسلقا مواسير الصرف الصحي بمنطقة المنيب. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها كاملة، كما قررت عرض الجزار العشيق للكشف الطبي لبيان نوع الاصابات التي لحقت به وسببها. 

وشهدت منطقة المنيب حادثا مثيرا بعدما شاهد اهالي احدى المناطق شابا يتسلق مواسير عقار نزولا اللى الارض عاريا ليتم الامساك به ويتبين انه عشيق سيدة متزوجة ضبطهما زوجها في وضع مخل على سرير الزوجية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بإمساك أهالي المنيب شابا عاريا اثناء نزوله على مواسير العقار، انتقلت على الفور قوة من قسم شرطة الجيزة لمسرح البلاغ لفحص تفاصيل الواقعة. 

 

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هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

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اسفرت التحريات ان الشاب يعمل جزار يرتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وأثناء وجوده بمنزلها وممارسة الرذيلة عاد زوجها سائق توك توك من عمله مبكرا فشاهدهما في ذلك الوضع الفاضح وقبل التشاجر قفز العشيق من النافذة متسلقا المواسير نزولا من الطابق السادس الى الشارع واصطدم عدة مرات بالحوائط والمواسير ما اصابة بكدمات وجروح. 

ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

النيابة العامة الجيزة المنيب هروب العشيق عاريا جزار عاريا

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