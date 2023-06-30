تطورات إصابة محمود متولي في الأهلي

بدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الذي يؤديه، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن متولي بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل داخل الجيم، في إطار تجهيزه للعودة بصورة تدريجية للمشاركة في المباريات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية، قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.