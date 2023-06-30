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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطة الفرنسية تعلن نشر 45 ألف رجل أمن للسيطرة على أعمال العنف

صدى البلد

أعلنت السلطات الفرنسية ،اليوم الجمعة، عن نشر 45 ألف رجل أمن للسيطرة على أعمال العنف.


وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ،في وقت سابق من اليوم ، عن توقف حركة المواصلات العامة في البلاد اعتبارا من الـ9 مساء بسبب أعمال الشغب.


وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا ابتداء من السابعة مساء في التوقيت المحلي أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية بسبب استخدامها في أعمال الشغب.
 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الجمعة، في كلمته بعد اجتماع خلية الأزمة أن الحكومة الفرنسية ستصدى لما يحدث في باريس من أعتداءات.

واتهم ماكرون العصابات بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ جميع الأجراءات القانونية ضد "أعمال الشغب".

وأعلن ماكرون  نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

كانت أعلنت السلطات الفرنسية، إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.
 

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