عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

صدى البلد

اعتادت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وتتميز إيمان العاصي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد إيمان العاصي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

IMG_9440
IMG_9440
IMG_9439
IMG_9439
IMG_9438
IMG_9438
الفنانة ايمان العاصي الفنانة إيمان فساتين السهرة ملابس جريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

موضوعات متعلقة

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

تعرف على فوائد زيت السمسم للشعر

فى أحضان زوجها.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بفقدان وزنها

بملابس كاجوال.. ياسمين عز تثير الجدل بإطلالتها

ترشيحاتنا

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

احتكروا الإسلام لأنفسهم..مفتي الجمهورية: المصريون أعلنوا يوم 30 يونيو رفضهم لاستمرار الإخوان

أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية

العصر الذهبي.. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية

محمود بدر: شريهان تكفلت بطبع 600 ألف نسخة لحملة تمرد

محمود بدر: قلت للإخوان قبل 30 يونيو «الشعب هيفعصكم زي الصراصير»| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ